Modesto Montoya: "En los Consejos de Ministros, Dina Boluarte siempre se mostró en contra del uso de la fuerza"

20/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el físico nuclear y exministro del Ambiente, Modesto Montoya, reveló que la presidenta Dina Boluarte fue una de las exministras de Pedro Castillo que "siempre se mostró en contra del uso de la fuerza" en las protestas, por lo que ahora le resulta extraño que haya respaldado la orden de que las FF.AA. colaboren con la PNP.

"Conozco a Dina Boluarte, a quien admiro, en los Consejos de Ministros, Dina Boluarte siempre se mostró en contra del uso de la fuerza, en las Bambas, por ejemplo", declaró en Informamos y Opinamos.

El científico recordó que algunas voces estaban a favor de la intervención de las FF.AA. durante las protestas sociales en la mina Las Bambas, en Cusco, pero Boluarte y otros exministros, como José Luis Gavidia (extitular de Defensa), no apoyaban la decisión.

"El ministro de Defensa de la época, José Luis Gavidia, nos reafirmó el riesgo que se corre cuando se pone a las Fuerzas Armadas en las manifestaciones porque los soldados no tienen escudo, tienen fusil. Por eso me preocupa que, conociendo eso, la presidenta Dina ... o alguien haya dado la orden que intervengan las Fuerzas Armadas, ese no es su rol", expresó.

Sobre crisis política

Para Modesto Montoya, la crisis se ha agravado porque el Congreso no ha puesto foco en la propuesta del adelanto de elecciones. Indicó que la demora en aprobar el proyecto hace que las manifestaciones crezcan.

"Personalmente, estoy de acuerdo con la propuesta de Dina Boluarte de acelerar las elecciones, pero los manifestantes no confían en el Congreso. Ellos debieron haber decidido esto hace rato", sostuvo.

"Los responsables de todo este drama que tenemos son un grupo de congresistas negacionistas que siguen con la terquedad de no querer irse", sentenció.

Mira la entrevista completa