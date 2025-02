Morgan Quero cuestiona nuevo paro transportistas: "¿Queremos trabajar o queremos parar"

El ministro de Educación, Morgan Quero, cuestionó el paro transportistas convocado para este jueves 6 de febrero: "¿Queremos trabajar o queremos parar?".

Durante la supervisión al colegio Húsares de Junín en el Agustino, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que el Ejecutivo está sosteniendo reuniones con los gremios de transporte. También, aseguró que el Gobierno está "teniendo logros" en la lucha contra la criminalidad.

Por otro lado, Morgan Quero pidió dejar de lado "dimes y diretes" y lo calificó como "cortinas de humo", ello en alusión a los cuestionamientos contra Juan José Santiváñez y el exministro Julio Demartini.

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de Anitra, Julio Campos, confirmó la participación de los transportistas en el paro del próximo jueves 6 de febrero.

"¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?, hasta la actualidad no vemos nada, piensan que vivimos en el país de las maravillas, que no hay asesinatos y es lo normal para ellos, que más espera este gobierno para llamar a la unidad y buscar soluciones", cuestionó en nuestro medio,

Asimismo, Campos denunció que en lo que va de 2025 se han registrado más de 181 asesinatos de transportistas, la mayoría de ellos producto del sicariato y extorsión.

"Nosotros no hemos pedido ninguna corrección, hemos pedido que se deroguen todas las leyes que realmente nos están asesinando por culpa de estas leyes, ¿Qué hace el ministro del interior solo se sienta a decir que todo está bien?, las leyes no está a favor de la población, no puede ser que el Gobierno sea ajeno", agregó.