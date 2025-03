Morgan Quero niega presunto favorecimiento en contratación de hija de sastre: "No he tenido nada que ver"

El ministro de Educación, Morgan Quero, negó las acusaciones en su contra por presunto favorecimiento en la contratación de la hija de su sastre. Además, negó que cuente con un trabajador personal de este oficio.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) rechazó los cuestionamientos en su contra alegando que él no tuvo ningún tipo de intervención en la contratación de la fémina. Además, señaló que Pedro Yomona no es su sastre personal, pero reconoció que sí le ha confeccionado algunos trajes.

"Rechazo de manera categórica ese tema. No he tenido nada que ver con esas circunstancias. Por su puesto, quiero reiterar que hay inexactitud en la versión que ha dado el señor Pedro Yomona, yo no tengo sastre personal. Eventualmente lo conozco y, por su puesto, me ha hecho algunas prendas, algunos sacos, y nada más", expresó el ministro de Educación.