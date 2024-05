Nicanor Boluarte: Mininter inicia investigación sobre contratación del exjefe del hermano de la presidenta por S/30 mil

El Ministerio del Interior (Mininter), inició una investigación "exhaustiva" sobre la contratación por S/30 mil del exjefe de Nicanor Boluarte, Raúl Díaz Pérez, en dicha cartera.

A través de un comunicado, la cartera liderada por Walter Ortiz Acosta informó que el exalcalde de Comas no cuenta, a la fecha, con algún vínculo contractual con el sector.

Asimismo, el Ministerio del Interior dispuso dicha investigación para determinar la regularidad de la contratación que se llevó a cabo en marzo de este año, así como los resultados de la misma.

El exalcalde de Comas obtuvo un contrato en el Ministerio del Interior (Mininter) por S/ 30 mil. De acuerdo a Panorama, el exburgomaestre eligió como su hombre de confianza al hermano de la presidenta Dina Boluarte y lo designó como gerente general de dicha comuna en enero del 2019.

Al ser consultado por el dominical, Díaz Pérez indicó que recibió la invitación para trabajar en el Estado a través de un correo electrónico.

"Soy un profesional que ha trabajado 15 años en el Parlamento, he trabajado como asesor en el Congreso de la República, he sido alcalde durante 5 años (...) Hay un correo que me envían del Ministerio del Interior y yo he respondido. Hay la convocatoria, me hacen la invitación, y yo acepto", afirmó.