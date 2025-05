No es impunidad: Salhuana respalda proyecto que busca restablecer la inmunidad parlamentaria

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que existe "desinformación" en torno al proyecto que busca restablecer la inmunidad parlamentaria. "Todos los países del mundo lo tienen", indicó.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Salhuana no dudó en demostrar su incomodidad respecto a los cuestionamientos por la aprobación del dictamen que propone el retorno de la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados.

"La inmunidad no es impunidad (...) La inmunidad parlamentaria es una atribución que tienen todos los Congresos del mundo. No es exclusivo del Perú, ni de Argentina, ni de Bolivia, no. Es una facultad que tienen todos los parlamentos por su origen", dijo a la prensa, este miércoles 21 de mayo.