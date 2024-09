"No necesito tus lágrimas": Dina Boluarte responde a periodista que suplicó por ayuda ante incendios forestales

Los incendios forestales siguen consumiendo cientos de hectáreas en diversas zonas del país desde hace ya varios días. Por ello, la presidenta de la República, Dina Boluarte, decidió viajar hasta la zona de Pomacocha en Amazonas para supervisar presencialmente los trabajos para mitigar las llamas.

Sin embargo, la mandataria volvió a protagonizar un incidente con un periodista casi al finalizar la visita a dicho lugar. El hombre de prensa en mención se hizo viral en las redes sociales días atrás debido a que reportó entre lágrimas el grave daño que estaba causando las lenguas de fuego en las áreas verdes de la amazonia.

Como se aprecia en las imágenes difundidas en las diversas plataformas digitales, Dina Boluarte se encontraba retirándose de la zona al lado de la comitiva que la acompañaba y de sus escoltas de seguridad. En ese preciso momento, el periodista de Panamericana, Luis Chuqui, se dirigió hacia la mandataria con una frase que pareció no gustarle para nada.

El reportero aseguró que sus lágrimas, las cuales dieron la vuelta al mundo por la urgencia de su reclamo, hicieron que la primera autoridad del país pueda llegar hasta la zona para supervisar los trabajos. Sin embargo, la dignataria sorprendió a todos al asegurar que no necesitó de sus lagrima para ponerse a trabajar frente a este desastre natural.

"No necesito tus lágrimas, acá estamos trabajando", expresó mientras partía rauda con rumbo a otro destino. Como era de esperarse, este accionar de la presidenta desató una ola de críticas en las redes sociales cuestionando su conducta ante el sentir del periodista.

Como se recuerda, la última encuesta publicada por Datum reveló que Dina Boluarte cuenta con 91 % de desaprobación, la cifra más baja desde que asumió la presidencia.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En su visita a Amazonas, la presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió al periodista que lloró por ayuda para que el Gobierno atienda los incendios forestales. "No necesito tus lágrimas", dijo la mandataria. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal... pic.twitter.com/bXW8zsCy2b

A pesar que ya son cientos de hectáreas consumidas, 16 fallecidos y ecosistemas destruidos, Gustavo Adrianzén se pronunció ante los medios de prensa este lunes donde aseguró que el gobierno aún no evalúa declarar en emergencia las zonas afectadas por el siniestro natural al no tener las razones suficientes para hacerlo.

"No tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto la posibilidad, pero de momento no se está evaluando", precisó.