Dina Boluarte viaja a Amazonas para monitorear áreas afectadas por los incendios forestales

La presidenta de la República, Dina Boluarte, viajó a Amazonas para monitorear la áreas afectadas por los incendios forestales, ello en medio de las críticas que recibe el Gobierno por no atender esta problemática.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Presidencia informó que la mandataria coordinará acciones con las autoridades locales, Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios y la población, para sofocar los siniestros. También, la jefa de Estado dispondrá apoyo logístico y la ayuda humanitaria necesaria.

El Ministerio de Salud informó que el número de fallecidos producto de los incendios forestales ha ascendido a 15 personas, cifra registrada entre el 11 de julio y el 15 de septiembre.

En esa misma línea, la cartera liderada por César Vásquez comunicó que han desplegado personal de salud y ambulancias a las zonas afectadas a fin de brindar la atención oportuna, así como ordenado el monitoreo constante de la situación en cada una de las regiones.

Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE Salud), se reporta 114 personas con daños a la salud, de las cuales 6 fueron hospitalizadas, 128 fueron dadas de alta luego de recibir atención médica y 15 víctimas mortales.

Asimismo, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (Digerd) habría movilizados 65 profesionales de la salud, 59 brigadistas de intervención inicial, 22 técnicos especialistas y 25 ambulancias a las zonas más afectadas.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Ejecutivo no tiene razones "críticas" que ameriten que se declare en emergencia las zonas afectadas por el siniestro.

"No tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto la posibilidad, pero de momento no se está evaluando", expresó el premier ante la prensa.