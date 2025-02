Carlos Álvarez se muestra a favor de pena de muerte en el Perú: "Tenemos que eliminar a estos miserables"

Aunque falta poco más de un año para que se lleven a cabo las elecciones presenciales en el Perú, ya se van perfilando los candidatos que competirán por hacerse con el máximo cargo político del país. Uno de los que ya manifestó sus intenciones de ello fue el humorista Carlos Álvarez quien ya se ha manifestado sobre su futuro político y las medidas que tomaría de resultar ganador.

Como se recuerda, en una de las recientes encuestas publicadas, el cómico figura en cuatro lugar de las primeras estimaciones por detrás de nombres como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Esto lo llevaría a ser uno de los referentes principales para los próximos comisios.

Como en anteriores oportunidades, Carlos Álvarez volvió a dejar en claro que una de sus principales propuestas será instaurar la pena de muerte en el Perú debido al preocupante avance de la criminalidad, extorsión y sicariato que azota al país por estos días.

Según su parecer, esta drástica medida será una arma principal para comenzar a ejercer autoridad desde el Ejecutivo.

"Yo la he propuesto hace más de dos años. No creo que sea la solución, es una de las armas que tenemos que aplicar. Tenemos que eliminar a estos miserables, a estos malditos. No creen en nadie, nos quitan la vida, pisotean nuestras leyes, han tomado el país", indicó a Trome.