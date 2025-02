Ministra de la Mujer sobre pena de muerte: "Recogeremos el sentir de la población y tomaremos una decisión"

La grave crisis de inseguridad que atraviesa el Perú ha provocado que las autoridades sean impactadas por una fuerte crítica ciudadana. Ante ello, los políticos de turno evalúan alternativas y nuevos proyectos para afrontar la lucha contra el crimen organizado. Una cuestión ha destacado por sobre las demás como un último recurso: la pena de muerte.

La decisión de implantar la pena de muerte en el Perú se ha convertido en un debate con considerable presencia entre las autoridades. De hecho, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, publicó un polémico artículo en El Comercio al respecto.

"No, la pena de muerte no es un tema cerrado. Al menos no lo es en nuestra sociedad. Aquellos que pretenden que así sea, en el fondo, lo que hacen es negarle al ciudadano su libertad de expresión, de información, de participación y, por último, de decisión respecto de los graves asuntos sociales que le involucran y le afectan", precisó el premier.