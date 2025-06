Ollanta Humala: Congreso suspendió beneficios del expresidente por condena de 15 años de cárcel

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Mesa Directiva del Congreso aprobó suspender los beneficios de Ollanta Humala en su calidad de expresidente. Tras un acuerdo parlamentario, se estableció la medida en su contra debido a la sentencia de 15 años de cárcel que lo declara culpable por el delito de lavado de activos.

Ollanta Humala pierde sus beneficios de expresidente

Mediante acuerdo de Mesa Directiva 177-2024-2025, con fecha del 20 de mayo, se oficializó que Humala Tasso no posea tres privilegios que ostentaba por haber ejercido como jefe de Estado. En específico, el expresidente ya no tendrá a su disposición un vehículo particular asignado a su cargo, vales de combustible (cerca de 150 galones mensuales), y un asistente personal contratado.

"Se acordó suspender el apoyo logístico y de personal que se brinda al expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, referidos específicamente al préstamo de vehículo, la dotación de combustible y la asignación de una persona en la modalidad de CAS", detalla el documento.

No obstante, el acuerdo en mención no hizo referencia a la pensión vitalicia que percibe el expresidente Humala. Cabe precisar que este beneficio, cuyo monto asciende a los S/ 15.6000, no puede ser regulado por un acuerdo parlamentario, sino que se rige mediante la Ley 26519. Dicha norma establece que el monto "queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes".

#LoÚltimo



Congreso suspendió beneficios al expresidente Ollanta Humala por condena de 15 años de cárcel por lavado de activos agravado



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/MHN8NuEqm6 — Canal N (@canalN_) June 3, 2025

PJ evaluará apelación de Ollanta Humala

El Poder Judicial aceptó la apelación presentada por el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, condenados a 15 años de prisión por presunto lavado de activos. Su abogado, Wilfredo Pedraza, calificó la decisión como una oportunidad para evidenciar lo que considera una condena sin sustento. Además, señaló que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales y que no existen pruebas concluyentes que respalden el fallo.

"Tenemos la certeza y la convicción que en segunda instancia vamos a revocar esta condena. Esperamos que así ocurra. Me parece mucho más razonable, democrático y en línea de respetar los derechos de las personas que se suspenda la ejecución de la condena hasta que este colegiado lo decida finalmente, si confirma o revoca la sentencia", dijo en entrevista para Canal N.

#PrimeroALas8

El Poder Judicial concedió la apelación al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Su abogado, Wilfredo Pedraza, confía en que la segunda instancia revoque la condena de 15 años de prisión



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/f1qcn5w6Bp — Canal N (@canalN_) May 30, 2025

En medio de los recursos legales que Ollanta Humala ha presentado para revertir su condena, el Congreso de la República suspendió los beneficios que ostentaba en su calidad de expresidente. En consecuencia, ya no dispondrá de un vehículo particular, vales de combustible y un asistente personal que el Estado le asignaba.