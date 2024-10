Pasión Dávila habría pedido dinero a trabajador de su despacho porque tenía "muchos gastos"

Un nuevo presunto caso de 'mochasueldo' salió a la luz. Víctor Carlos Espinoza, exasesor principal del congresista Pasión Dávila, alegó que este le quiso hacer un recorte a su sueldo puesto a que este tendría "muchos gastos". El legislador incluso habría solicitado que este le otorgue su bono de 2 mil soles.

El informe del programa dominical Panamericana especifica que el parlamentario solicitó aquel "apoyo económico" con la justificación de que diversos centros educativos enviaron oficios que pedían bandas, buzos y otros recursos de funcionalidad para los escolares. El trabajador explicó que se negó en diversos momentos.

"De repente pide un apoyo mío al inicio, le dije que no. Me pide que le apoye con unos bonos o con algo que le pueda beneficiar a él porque tiene muchos gastos. Claro (me pedía parte de mi sueldo), era obviamente la bonificación mensual", relató.