Patricia Benavides arremete contra la Fiscalía tras su viaje a Chile: "Están armando un show mediático"

23/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, arremetió contra el Ministerio Público (MP) tras su viaje a Chile y aseguró que están armando un "show mediático".

Patricia Benavides responde por su viaje a Chile

En Canal N, la extitular del MP aseguró que hay un "ensañamiento" y una "persecución implacable" en su contra. También, detalló que su viaje a Chile fue por temas familiares y manifestó que no tenía impedimento de salida del país.

Del mismo modo, afirmó que no tenía porque comunicar a la Fiscalía sobre su viaje a Chile y explicó que lo hizo por "una deferencia" para que tengan conocimiento del hecho.

"Acá hay una falta de objetividad. Hay un ensañamiento en contra de mi persona. Una persecusión implacable. Yo salgo del país por unos días a Chile, por unos temas familiares. Llevaba meses aplazando ese viaje. Yo no tenía impedimento de salida, yo no tenía porque comunicar a la Fiscalía. Se hizo por una deferencia para que sepan que estoy saliendo del país (...) El show mediático es armado por la propia Fiscalía (...) Sacan un comunicado y me piden información de algo que no les correspondía", declaró.

Asimismo, Patricia Benavides negó que Zoraida Ávalos sea su enemiga y apuntó que ella fue su jefa por tres años, sin embargo, nunca trabajaron directamente.

"(¿Considera a Zoraida Ávalos su enemiga?) No, yo no tengo enemigos. Yo soy una hija de Dios que a todas las personas las considero como personas humanas (...) Ella ha sido mi jefa por tres años. Nunca trabajé directamente con ella porque siempre había una persona que ella ponía como intermediario entre ambas. Siempre ha sido un trato como fiscales, con la doctora Ávalos nunca me tocó llevar un curso ni trabajar con ella o conocerla en un evento", agregó.

Patricia Benavides denuncia complot en su contra

En esa misma línea, la exfiscal de la Nación reiteró que es víctima de un complot en su contra y cuestionó que la fiscal Delia Espinoza la investigue.

"Esto ha sido un complot contra Patricia Benavides (...) A mi me viene investigando una fiscal que no tiene la competencia para poder investigar a una fiscal de la Nación, la fiscal Delia Espinoza. A mi me corresponde que me investigue Juan Carlos Villena", sostuvo.

De esta manera, Patricia Benavides señaló que no tenía impedimento de salida del país, por lo que no tenía que informar a la Fiscalía sobre su viaje Chile.