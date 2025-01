Patricia Juárez pide unión de la Fiscalía, Poder Judicial y Mininter para combatir la criminalidad en el Perú

Patricia Juárez se pronunció en las últimas horas acerca de la lucha contra la criminalidad que viene librando el gobierno de Dina Boluarte. La vicepresidenta del Congreso aseguró que esto no podrá ser posible si es que las principales instituciones del estado no se unen por el bien común.

La integrante de Fuerza Popular conversó con la prensa acerca del alarmante incremento de los casos de extorsión y sicariato que atraviesa el Perú el cual cobra decenas de víctimas a diario.

Por ello, Patricia Juárez expresó su deseo de que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior puedan sentarse en una mesa y llegar a una solución en conjunto para alcanzar el objetivo de acabar con este flagelo.

Al ser consultada sobre si se ha planteado en su bancada censurar a Juan José Santiváñez por su gestión al frente de la cartera del Interior, la parlamentaria aseguró que Fuerza Popular aún no se ha reunido ya que se encuentran en receso parlamentario y en semana de representación.

Además, volvió a recalcar que lo ideal es que todos los estamentos del Ejecutivo puedan trabajar de la mano para acabar con la crisis de inseguridad que se vive por estos días.

"Nosotros creemos que el trabajo tiene que ser conjunto. El trabajo no solamente es del Ministerio del Interior, sino también del sistema de justicia. Si la policía captura y el Ministerio Público da libertada en flagrancia, no estamos siendo eficientes en el trabajo. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión respecto a la censura del ministro Santiváñez porque no nos hemos reunido como bancada ya que estamos en receso parlamentario y en semana de representación"