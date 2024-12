Patricia Juárez rechaza intento de vacancia contra Boluarte por ausentarse durante cirugía: "Es absurdo"

La segunda vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, habló de la presunta cirugía a la que la jefa de Estado, Dina Boluarte, se habría sometido. En ese marco, la legisladora indicó no creer que este hecho constituya un problema real y comparó la presunta rinoplastia a la que se habría sometido la mandataria con una gripe o un viaje al extranjero.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria de Fuerza Popular indicó que hay que tomar el tema con lógica, puesto a que este tipo de intervenciones médicas no simbolizan una incapacidad para ejercer sus funciones.

En ese mismo orden de ideas, insistió en que la dignataria no habría cometido ninguna irregularidad que pueda llevar a que sea vacada. En su lugar, detalló que, en caso la mandataria tuviera alguna emergencia médica como una apendicitis, ello no constituiría una causal para que sea sacada del cargo.

Por tales razones, Juárez consideró que es una idea absurda que la presidenta haya cometido una irregularidad, puesto que la operación estética a la que se habría sometido no constituiría que haya sido sometida.

"La verdad es que es absurdo. Yo por lo menos lo veo así, no soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada, pero sí he visto a mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza y yo no creo que eso constituya una falta porque pueda tener hasta un problema de gripe que la pueda inhabilitar por unos días y eso no es ningún problema", enfatizó.