Elecciones 2026: Keiko Fujimori asegura que Fuerza Popular busca una candidatura de consenso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que su partido se encuentra en miras de buscar una candidatura de consenso para las elecciones 2026.

En declaraciones a la prensa, Fujimori Higuchi felicitó al gobierno de Dina Boluarte por la inauguración del megapuerto de Chancay y aseguró que beneficiará a los peruanos al incrementarse el intercambio comercial entre Perú y Asia.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular indicó que su prioridad es buscar una candidatura de consenso y que continuará debatiendo dentro de su partido sobre las elecciones 2026.

"No he tomado una decisión de posibles candidaturas. Como lo he dicho en un medio internacional, mi prioridad será buscar una candidatura de consenso. En eso, la dirigencia de mi partido lo sabe, así que vamos a esperar que los diálogos sigan fluyendo", agregó.