Pedro Angulo sobre fallecidos en protestas: "Pueden haber habido excesos, no puedo negarlo"

07/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, dijo este sábado que pudo haber excesos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF.AA.) contra los manifestantes durante las protestas que se registraron en diciembre del 2022 y que dejaron al menos 28 fallecidos a nivel nacional.

También te puede interesar: Sutran: existen 63 puntos con tránsito interrumpido en 9 regiones del país

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) refirió que la Fiscalía debe investigar con la celeridad del caso el escenario en el que fallecieron los manifestantes.

"Yo no puedo justificar la muerte de peruanos de manera genérica, los casos se tienen que investigar. Pueden haber habido excesos, yo no puedo negar categóricamente que no hubo excesos. Por eso, cada caso está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía es la responsable de encontrar si efectivamente el Policía se defendió [o cometió excesos]", declaró en nuestro medio.

"Por ejemplo, si un policía lo rodean y le van a quitar su arma, él no puede permitir que le quiten el arma, él tiene que ver si lo quieren ultimar, no se le obliga a un policía a sacrificar la vida simplemente por el hecho de no responder a un ataque violento", agregó.

Indicó que deben ubicar el caso en concreto y no hablar en términos genéricos pues ello no ayuda a "entender la realidad" que enfrentó el efectivo policial en cada situación en específica.

En otro momento, Angulo evitó hacer un mea culpa por las muertes en las movilizaciones, asegurando que nunca ordenó que se agrediera a ningún protestante. Si bien lamentó los fallecimientos, precisó que no asumirá una responsabilidad que no le corresponde.

"Yo haría un mea culpa si considerara que en alguno de los casos es una responsabilidad mía, pero sinceramente yo no lo siento como una responsabilidad mía y debemos de esperar en todo caso el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Nosotros no hemos dado ninguna orden de que disparen a matar o ninguna norma que pudiera ser interpretada como que maten", enfatizó.

Por otro lado, respondió a los cuestionamientos en su contra por un presunto mal manejo de la crisis social en el país mientras permaneció al frente de la PCM (del 10 hasta el 21 de diciembre de 2022).

"Yo diría que esa es una opinión pero no he escuchado que tengan argumentos que sean atendibles y razonables. Lo cierto es que polémica siempre va a haber, hay unos que están a la izquierda o derecha, y que siempre van a creer que ellos lo pudieron hacer mejor, pero tampoco he escuchado qué es lo que dicen, que se debió hacer o se pudo hacer", puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa