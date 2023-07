Pedro Castillo acusó a la Fiscalía y Congreso de "complot" para destituirlo

El expresidente de la República, Pedro Castillo, acusó a la Fiscalía de la Nación y al Congreso de la República de haber realizado un "complot" para destituirlo de la Presidencia.

El exjefe de Estado reapareció en la audiencia de tutela de derechos que presentó su defensa y expresó su conocido discurso sobre el "Gobierno del pueblo".

"Hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso y de este gobierno de facto. Ha habido todo un plan un complot donde hoy el pueblo se da cuenta quién es quién. (Esto porque) por primera vez en la historia del Perú, un gobierno viene del interior del país, no se sometió a los grandes intereses de ciertos de los grupos de poder, no le dio la prensa lo que la prensa pidió en Palacio", expresó.

Indicó que se siente secuestrado en el penal de Barbadillo ya que no puede comunicarse con sus familiares. Incluso, mencionó que existe una tortura contra su hija.

"El día de hoy pido señor juez de que el sustento que ha hecho mi defensa es un derecho constitucional como es un derecho constitucional. (...) Estoy acá siete meses secuestrado y hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia", sostuvo.

Por su parte, el juez Juan Carlos Checkley le recordó a Castillo que cumple una orden de detención dictada por el Poder Judicial.

En esa línea, Castillo Terrones intentó deslegitimar el aporte de los colaboradores eficaces afirmando que son manipulados por la Fiscalía y los medios de comunicación.

"Se han construido colaboradores eficaces y hoy me estoy convenciendo cada vez más de esta alianza de la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuanto les han colaborado entonces para que salen a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba porque no vine a robar ni a estafar ni a violar a nadie", señaló.