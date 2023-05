Pedro Castillo gastó S/ 3 millones en módulos inhabitables para afectados por sismo en Amazonas, según dominical

El expresidente de la República, Pedro Castillo, gastó al menos S/ 3 millones para la entrega de módulos inhabitables para los ciudadanos más afectados por el sismo que remeció Amazonas a fines de 2021. Las malas condiciones de los establecimientos provocó que la mayoría de familias decida abandonar los recintos.

El proyecto estuvo planificado para albergar alrededor de 100 familias en pobreza extrema que hayan resultado damnificados por el fuerte terremoto. No obstante, al menos 91 de las que acudieron a los módulos optaron por retirarse del lugar tras ver las instalaciones, donde indicaron que incluso faltaban algunos servicios básicos.

"Estaban viviendo varios acá, pero se fueron al ver que no había escuela, que no había jardín, no hay agua, no hay luz. No hay nada", declaró una ciudadana en el dominical Punto Final.