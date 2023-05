Abogado de Pedro Castillo denunciará penalmente a Dina Boluarte por "conspirar con el Congreso" para vacar a su patrocinado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció este lunes que se presentará una denuncia penal por conspiración contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la defensa legal del exjefe de Estado indicó que esta medida se debería a que la actual mandataria habría concertado con el Congreso para vacar a Castillo Terrones. Por ello, aseguró que Boluarte ya habría tenido listo su fajín desde ese momento.

"Me informaron, no me consta, que la señora Dina Boluarte se ha reunido con un grupo de congresistas fujimoristas en Huaral, (...) entonces ha habido una conspiración", agregó.