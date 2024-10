Perú Libre no respaldará dictamen que tipifica el delito de terrorismo urbano, aseguró Flavio Cruz

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que su bancada no respaldará el dictamen que tipifica el delito de terrorismo urbano e indicó que este proyecto de ley busca perseguir a quienes protestan.

En entrevista con Canal N, el parlamentario manifestó que en el Congreso quieren "instrumentalizar algo" para perseguir a las personas que se manifiestan y aseguró que su bancada no apoyará medidas que estén en contra de los derechos humanos.

"Pensamos que no debe ir eso. Al final, el contexto en el que vivimos en el país, ¿Quiénes van a terminar siendo los terroristas urbanos? Nosotros, el pueblo. No podemos hacer una ley contra nosotros mismos. Quieren instrumentalizar algo para perseguir a las protestas. El terrorismo tiene que ver con un tema más ideológico (...) Todo lo que vaya en contra de los derechos humanos, en contra de la población que ejerce su derecho a protestar, no la apoyaríamos", declaró.