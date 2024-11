Perú no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela: "No fue elegido democráticamente"

23/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Perú no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Elmer Schialer, confirmó que el Gobierno nacional no considera que el político y dirigente sindical fue elegido de forma democrática, por lo que no le expresará su apoyo el 10 de enero del próximo año, fecha en la que tiene previsto asumir el mandato de su país nuevamente.

En declaraciones a la agencia de prensa EFE, el canciller mencionó que en su cartera se encuentran realizando esfuerzos diplomáticos para que el país se posicione a favor de Edmundo González, principal candidato opositor de Maduro en las elecciones generales del presente año. Schialer añadió que el Perú no es la única nación que tomará dicha postura.

"Ahora mismo estamos trabajando de manera intensa con países amigos para respaldar a Edmundo González, candidato presidencial opositor de Venezuela, quien actualmente reside en Madrid, donde ha solicitado asilo político tras haber denunciado fraude electoral en su país", señaló el ministro Schialer.

Intenciones de Schialer respecto a Venezuela

Para el representante de la cartera de Relaciones Exteriores, el mandatario venezolano incurriría en la violación de la propia Constitución de Venezuela en caso se desempeñe como jefe de Estado por un periodo presidencial más. En tal sentido, explicó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no podría reconocer a Maduro como una figura democrática.

"Lo que a mí me gustaría que pasara el próximo 10 de enero es que el señor Maduro le entregue el poder al verdadero ganador de las elecciones. Ellos (Edmundo González y María Corina Machado, quien brindó su apoyo al internacionalista) ganaron esas elecciones", aseguró el canciller.

Discrepancia interna

Existe en las autoridades peruanas un claro desacuerdo respecto a la postura que el país debe tomar en relación con la presidencia de Venezuela. En diferentes ocasiones, miembros del Congreso de la República expresaron sus felicitaciones al gobernador venezolano, indicando que fue legalmente electo.

Tal fue el caso del parlamentario Guido Bellido, quien saludó el triunfo de Maduro el pasado mes de julio. "Desde el Perú expresamos nuestro sincero reconocimiento y saludo democrático y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su victoria indiscutible, que ratifica la defensa de su soberanía y fortalece el legado histórico del Comandante Chávez", escribió el legislador desde su cuenta de X (antes Twitter).

La también parlamentaria Kelly Portalatino se manifestó a través de la misma vía, felicitando a Maduro por ganar las elecciones. "Después de la guerra cibernética de oposición, de las dieciséis auditorías, de la injerencia extranjera, el pueblo venezolano se hizo respetar en las urnas. Nicolás Maduro, presidente electo por el voto popular", publicó.