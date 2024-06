Piura: Revelan audios que evidenciarían supuestos actos de corrupción del gobernador regional

La Fiscalía de la Nación inició con diligencias preliminares por supuestos audios que evidenciarían corrupción en el Gobierno Regional de Piura. Luis Neyra, titular de la institución, negó cualquier tipo de relación con lo expuesto en las grabaciones.

El material en cuestión viene siendo investigado por el Ministerio Público, el mismo expone a la procuradora llamada Karla Lescano y al administrador de la institución regional, Ángel Caicay Ramos. En el audible se hace una referencia al gobernador regional.

"No me gusta que anden diciendo, allí va la esposa de don Ángel y él también trabajando aquí, no nada, por eso que se mantenga ahí, esa fue la condición nada más", se oye en el audio.