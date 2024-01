Rafael López Aliaga: Alcalde de Lima propone referéndum sobre cadena perpetua para corruptos

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, propuso este jueves convocar a referéndum un eventual proyecto de ley que castigue con cadena perpetua a funcionarios que cometan delitos de corrupción.

Durante las celebraciones del 489° aniversario de Lima, el burgomaestre apuntó que "sea el pueblo" el que junte 70 mil firmas y presentar la iniciativa legislativa al Congreso de la República para que todo funcionario "vaya a la cárcel de por vida si toca dinero del Estado".

Asimismo, RLA indicó que el Perú debería implementar el modelo de Singapur y rechazó los casos de corrupción que se han presentado en los últimos años.

"Si no radicamos la corrupción, esto no lo soluciona nadie. Empecemos por ahí, el modelo de Singapur. ¿Cómo puede haber un sistema judicial que proteja la corrupción? Estamos muy mal. El tema de (...) los peajes de la corrupción. 140 millones de dólares por año, ¿y ni una obra? Y todas las arcas de gente delincuente, reconocidos por ellos mismos", agregó.

Como se recuerda, el pasado 09 de enero, el titular de la MML se pronunció a favor de la contratación de guardaespaldas armados en las municipalidades de la capital.

Incluso, no descartó aplicar la misma disposición en caso de que se obtengan buenos resultados en el distrito de Magdalena. Y es que, según indicó, "lo bueno hay que imitarlo".

"Yo creo que es buena idea, pero quiero ver la parte legal bien. He pedido opinión legal. Si funciona en Magdalena, en buena hora. Yo creo que lo bueno hay que imitarlo, pero que no nos pongan trabas después. Ahí el temas es contratar a una seguridad particular. Sería interesante replicar el modelo", declaró.