Renovación Popular anuncia recolección de firmas para convocar pleno extraordinario sobre detención preliminar

14/01/2025

La bancada de Renovación Popular anunció que recolectará firmas para convocar a un pleno extraordinario y debatir la insistencia de la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Renovación Popular rechaza observación de la ley

A través de un comunicado, el grupo parlamentario rechazó "enérgicamente" la observación del gobierno de Dina Boluarte a la autógrafa de ley.

"La no promulgación de la norma beneficia a todos los delincuentes por organización criminal, extorsión, secuestro, violación, tráfico de drogas y otros, que sean descubiertos en no flagrancia", se lee en el oficio.

"Anunciamos que solicitaremos la exoneración del dictamen de insistencia a través de un acta virtual e impulsaremos la recolección de firmas para la realización de un pleno extraordinario, porque la seguridad de todos los peruanos no puede esperar", concluye el texto.

Congreso contradice al Gobierno y asegura no haber recibido ley

En el marco del foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que el Ejecutivo remitió al Congreso de la República la ley observada que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

"Se acaba de enviar al Congreso hace un par de horas y la ley ha sido observada. Hay una serie de observaciones que tienen que ver con lo dispuesto en la norma, no tengo el detalle y mal haría en declararlo, pero la observación seguramente se hará publicó en breve", declaró.

Sin embargo, el Poder Legislativo informó que, hasta las 6:18 p.m., la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo no había llegado a su sede.

"El Congreso de la República informa que, siendo las 18:18 horas de la tarde, no ha llegado la observación a la autógrafa de la ley que restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia", precisó el Parlamento a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

