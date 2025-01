¡Atención! Comisión Permanente aprobó dictamen que reduce plazo para salir de Infocorp

El pasado martes 7 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el dictamen de los proyectos de ley 6317, 6325, 7075 y otros, el cual incorpora el procedimiento regularización y corrección de información de los consumidores en las centrales de riesgo.

Con 25 votos a favor, se admitieron los proyectos de ley 6317, 6325, 7075 y otros, los cuales incorpora los artículos 13 y 14 a la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al consumidor en materia de servicios financieros y modifica los artículos 42 y 62 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El texto aprobado crea un procedimiento para la regularización de la información crediticia del consumidor en las centrales de riesgo.

Esto establece que, cuando el deudor constituido en mora regulariza su situación a través del pago de la deuda pendiente y se pone al día en sus pagos, la entidad financiera tendrá un plazo de siete días hábiles para poner a su disposición una constancia de la regularización de la deuda e informará de dicho pago a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

En entrevista con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, explicó las razones detrás de la ley que reduce el plazo para salir de Infocorp. El parlamentario indicó que si una persona está en Infocorp, esta no califica para un crédito, lo cual perjudica a los consumidores.

"Es un proyecto de ley que hemos presentado los de Podemos para corregir un tema. Te sube a Infocorp cualquier empresa y no hay cuando salgas, así hayas pagado. Pasan meses y sigues ahí. ¿Qué cosa hace eso? Que cuando tú vas a pedir un crédito, no eres no calificas. Y si calificas, los intereses son el doble porque eres un riesgo. Esto le hace daño a todos los consumidores", mencionó.