Roberto Sánchez sobre mensaje de Dina Boluarte: "Es como un balde de gasolina a esta confrontación"

20/01/2023

El congresista de Cambio Democrático, Roberto Sánchez, criticó el último pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte junto al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, en el marco de las protestas que se registran a nivel nacional y piden la renuncia de la jefa de Estado, así como el adelanto de elecciones generales para este año.

"La violencia, la agresión y el insulto solamente le echa más leña al fuego. Ayer, el mensaje de la señora Dina Boluarte y del señor Alberto Otárola es como un balde de gasolina a esta confrontación. Yo no sé si ellos pueden ponerse en lugar del otro", declaró a la prensa tras su salida de la UNMSM.

En ese sentido, pidió entender las demandas del pueblo a través de una mesa de diálogo, para no sentir que "solo uno tiene la supremacía de la verdad", o dar a entender que "el otro no es menos por el hecho de que tenga poder uno o no".

Respecto a los actos de violencia registrado en las marchas de ayer 19 de enero, señaló que se debe identificar a los responsables para que así se "castigue como corresponde" y no se esté diciendo que "todos son terroristas".

Asimismo, lamentó las pérdidas humanas que se registraron en las movilizaciones a nivel nacional, en lo que va del gobierno de Dina Boluarte.

"La muerte de un policía es una muerte lamentable e irrecuperable como la de un campesino. De toda esta convulsión, más de 50 muertes están de lado de la gente. Eso también es una preocupación", refirió el también exministro de Comercio Exterior y Turismo.

