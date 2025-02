Rodolfo Pérez sobre Pérez Reyes: "No recuerdo un ministro de Transportes con tantos escándalos y haya sido protegido"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el analista político Rodolfo Pérez cuestionó al Congreso de la República por la falta de control político sobre el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. En sus palabras, el Legislativo falta a su función con esta postura.

Rodolfo Pérez cuestiona a Congreso de La República

En conversación con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', Rodolfo Pérez expresó su molestia con el Congreso por la poca acción en contra del ministro de Transportes pese a las polémicas en las que está involucrado.

El analista político aseguró que las autoridades no cumplen con sus funciones porque actúan de manera inmediata a la hora de inhabilitar a sus enemigos políticos. Sin embargo, señaló que con sus "amigos" no proceden según la obligación constitucional de sus cargos.

"En el caso del ministro de Transporte, es increíble. Yo no recuerdo en la historia del Perú un ministro de Transporte que haya tenido tantos escándalos, tantos desaciertos y haya sido protegido de esa manera. La complacencia política que tiene el Congreso de la República con los ministros de Dina Boluarte es increíble", expresó.

Rodolfo Pérez señaló que es inverosímil que ante los eventos del puente caído en Chancay y el aeropuerto cerrado en Jauja, el ministro Raúl Pérez Reyes no haya respondido por estos casos. Con molestia, señaló que no concibe como en su posición de titular del MTC no de explicaciones.

Respecto a las obligaciones del Legislativo, contó que según la Constitución Política del Perú son 3 las funciones que debería cumplir. El Congreso debería legislar, fiscalizar y representar; en su opinión, explicó que en las tareas señaladas falla en todas, lo que genera su desaprobación por parte del pueblo.

Ministro del MTC debería responder a Comisión de Transporte del Congreso

El abogado explicó que en el caso concreto del encargado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace buen tiempo debió ser llamado por la Comisión de Transporte del Congreso para rendir cuentas. Sobre todo, con los dos sucesos más recientes donde no ha tenido injerencia.

Adicionalmente, señaló que le sorprende que aún sigan en su cargo el mismo Raúl Pérez Reyes o el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. a lo que se cuestionó si la presidenta Dina Boluarte es quien realmente gobierna el Perú o hay gente detrás.

De esta manera, Rodolfo Pérez cuestionó al Congreso por su postura protectora con el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. El analista político aseguró que faltan a sus funciones.