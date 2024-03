Rolex de presidenta Dina Boluarte no es una joya de "antaño" y su modelo sería posterior al 2020, indicó especialista

El último viernes, la presidenta Dina Boluarte se pronunció acerca de la procedencia de su reloj Rolex de acero con oro rosa, indicando que se trata de un artículo de antaño. No obstante, esta versión fue desmentida por el experto de relojes de alta gama, David Sun, quien sostuvo que el modelo de la mandataria es del 2020 en adelante.

Tras el pronunciamiento de la jefa de Estado, Sun indicó que el término "antaño" corresponde a ejemplares de los años 60, 70 u 80. En esa línea, acotó que la exclusiva adquisición de Boluarte Zegarra no tienen las características de un prototipo "vintage".

"No es de antaño, porque en el tema de relojería consideramos un reloj de antaño cuando nos referimos a un reloj vintage de los años 60, 70 u 80. Hay ciertas características del reloj de la presidenta (que no corresponden a un modelo de antaño). Básicamente, es un modelo moderno", declaró.

A detalle, el especialista dio cuenta de las peculiaridades que indicarían que el carísimo artículo de la presidenta tiene menos de 5 años de lanzarse. "Ahí, lo que me da idea del año son los orificios que no tienen la caja, los diamantes que se pueden ver en el número 6 y 9— son particulares de un modelo—, aquellos del 2020 para adelante", manifestó.

Finalmente, el especialista aseguró que la titular del Poder Ejecutivo tendría hasta tres modelos Rolex. "No es el mismo reloj en las diferentes imágenes que puede presentar la presidenta", agregó.

Durante su recorrido en distintos complejos deportivos con miras a los Juegos Panamericanos 2027, la presidenta Boluarte confirmó que sí tiene un reloj Rolex de acero con oro rosa, que estaría tasado en 14 mil dólares. Sin embargo, alegó que el citado artículo es de "antaño", en otras palabras, lo habría obtenido muchos años atrás.

"Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es producto de mi esfuerzo. El artículo en particular (reloj Rolex de 14 mil dólares) es de antaño, lo uso muy eventualmente. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano", dijo.