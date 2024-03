Dina Boluarte: presidenta no consignó su costoso Rolex en ninguna de sus declaraciones juradas desde el 2018

La presidenta Dina Boluarte aseguró que su reloj Rolex de oro rosa, exhibido tras una investigación periodística, es producto de muchos años de trabajo. No obstante, la ahora jefa de Estado no declaró el artículo tasado en alrededor 14 mil dólares en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando postuló por primera vez a un cargo público en el 2018 (alcaldía de Surquillo).

En aquella época, la mandataria solo confirmó ser propietaria de una residencia ubicada en el referido distrito limeño, valorizada en alrededor de 343 mil soles. Asimismo, constató la titularidad de un automóvil de la marca Honda con un precio superior a los S/. 85 mil.

En el 2020, cuando postuló al Congreso, Boluarte Zegarra no varió en su declaratoria de bienes personales y en el 2021, en la plancha presidencial de Pedro Castillo, ocurrió lo mismo. Todo ello, pese a que existe un apartado en el documento del JNE donde se puede mencionar joyas y antigüedades que tengan un valor superior a las 2 UIT, que en el 2017 alcanzaba los 4,050 soles. Es decir, 2 UIT eran poco más de S/8 mil.

Durante su recorrido en distintos complejos deportivos con miras a los Juegos Panamericanos 2027, la mandataria aseguró que ingresó a Palacio de Gobierno con "las manos limpias" y así saldrá en el 2026; puesto que tendría un compromiso con la población peruana.

Agregado a ello, indicó que adquirió el objeto de altísimo valor producto de muchos años de trabajo, puntualmente desde que cumplió la mayoría de edad.

"Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es producto de mi esfuerzo. El artículo en particular (reloj Rolex de 14 mil dólares) es de antaño, lo uso muy eventualmente. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano", declaró.