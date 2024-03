Presidenta Dina Boluarte confirma que sí usa reloj Rolex de 14 mil dólares: "Es un articulo de antaño"

La presidenta Dina Boluarte confirmó que sí tiene un reloj Rolex de acero con oro rosa, que estaría tasado en 14 mil dólares. Según indicó, se trata de un artículo de antaño que usa muy eventualmente.

Durante su recorrido en distintos complejos deportivos con miras a los Juegos Panamericanos 2027, la mandataria aseguró que ingresó a Palacio de Gobierno con "las manos limpias" y así saldrá en el 2026; puesto que tendría un compromiso con la población peruana.

Agregado a ello, indicó que adquirió el objeto de altísimo valor producto de muchos años de trabajo, puntualmente desde que cumplió la mayoría de edad.

"Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es producto de mi esfuerzo. El artículo en particular (reloj Rolex de 14 mil dólares) es de antaño, lo uso muy eventualmente. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano", declaró.