Roselli Amuruz pide citar a Rutas de Lima y a Rafael López Aliaga por aumento del peaje

Mediante un comunicado, la congresista Roselli Amuruz solicitó la citación de la concesionaria Rutas de Lima y del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el aumento del costo del peaje.

Esto, debido a que el aumento del cobro afecta a la población que pasa por los puntos de peaje todos los días, ubicados en la Panamericana Norte y Sur.

La medida fue anunciada el pasado lunes, mediante un comunicado publicado en redes sociales.

En entrevista con Exitosa, el alcalde del distrito de Puente Piedra, Rennán Espinoza, realizó un llamado hacia el concesionario Rutas de Lima, y solicitó que se retroceda con la medida de subir los peajes. Esto, en el marco de la recesión económica que golpea al país.

El burgomaestre advirtió que el aumento del costo del servicio generaría "un problema social".

"Nunca hay el argumento del perjuicio económico que le da a los vecinos. Indirectamente, los que se trasladan en transporte público, también le van a subir el pasaje y eso es algo que es un perjuicio total para nosotros. Además, no tenemos rutas alternas, el servicio es pésimo. Pagamos peaje por una vía lenta. No hay obra nueva, no hay vía rápida. Es un perjuicio por donde se le mire", comentó.