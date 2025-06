Rospigliosi asegura que desconocía sobre firma de Tratado de Alta Mar pese a que figuraba en agenda de Boluarte

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, aseguró que desconocía que la agenda de la presidenta Dina Boluarte incluía la firma del Tratado de Alta Mar; ello tras la declaraciones del ministro del Ambiente, quien aseguró que el Congreso tuvo acceso a la agenta completa de actividades que iba a realizar la mandataria.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario también se refirió a la acusación contra la mandataria Boluarte Zegarra por presunta traición a la patria tras firmar el Tratado de Alta Mar. Sobre ello, indicó que es un asunto "muy controvertido".

"(¿Usted sabía que la presidenta iba a firmar este tratado al viajar a Francia?) No no se sabía, no se informó de eso", dijo a la prensa, este martes 10 de junio.