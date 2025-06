SAC archiva denuncia contra Alberto Otárola y sus ministros por lesiones y muertes en las protestas del 2023

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión desarrollada esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) del Congreso, declaró improcedente la denuncia constitucional formulada contra el ex primer ministro Alberto Otárola y sus ministros de Estado.

La acusación corresponde a las muertes y lesiones suscitadas en las manifestaciones contra la asunción al cargo de la presidenta Dina Boluarte desde el 7 de diciembre de 2023 , tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.

📋 Informes de calificación sometidos a votación:

✅ Improcedente la denuncia contra Alberto Otárola y su gabinete por homicidio y lesiones.

✅ Improcedente la denuncia contra Aldo Vásquez y otros (JNJ) por abuso de autoridad y discriminación. pic.twitter.com/vLiMx2ltxm — SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 🇵🇪 (@SubComisionAC) June 6, 2025

Al archivo

El grupo de trabajo parlamentario, presidido en esta oportunidad por Jorge Montoya (Honor y Democracia), tomó en consideración la Denuncia Constitucional 338, interpuesta por la congresista Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre).

Según el texto acusatorio, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), hicieron un "uso excesivo y desproporcionado" de la fuerza contra los ciudadanos que alzaron su voz contra la sucesión constitucional.

Tras la exposición de motivos y debate, la SAC consideró que "no existen elementos probatorios de que los denunciados hayan tenido participación, conocimiento o hayan omitido algún deber de cuidado" con respecto al caso. Además, de que ninguno de los denunciados se manifestó a favor de las Fuerzas Armadas y policiales.

En ese sentido, con 11 votos a favor , cuatro en contra y una abstención , la Subcomisión de Acusaciones Constitucional declaró improcedente la acusación constitucional. Cabe señalar que, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) presentó una reconsideración, la misma que obtuvo nueve votos en contra y cinco a favor .

Fiscalía denunció constitucionalmente a Dina Boluarte

Por el mismo caso, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lesiones leves y graves en agravio de los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.

Cabe señalar que, denuncia también alcanza a Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto... pic.twitter.com/vKTGjcWyFU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 15, 2025

La imputación está vinculada a las protestas sociales que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana.

Desde el Congreso, el ex primer ministro y su Gabinete Ministerial de aquel entonces no serán investigados por los hechos de violencia ocurridos entre 2022 y 2023. No obstante, desde el Ministerio Público todavía hay un proceso pendiente.