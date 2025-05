Dina Boluarte: Cambian fiscales que investigaban muertes en protestas contra la presidenta

El abogado Juan José Quispe, mostró su preocupación por el reciente cambio de los fiscales que investigaban a la presidenta Dina Boluarte, en el caso de las muertes durante las protestas sociales contra la asunción de su cargo entre finales de 2022 e inicios de 2023.

El también jurista del Instituto de Defensa Legal (IDL) teme que la remoción de fiscales genere impunidad en el caso. Como se recuerda, las manifestaciones tras el 7 de diciembre de 2022 tuvieron como resultado el saldo de 66 fallecidos .

En entrevista con Exitosa Noticias, el letrado advirtió que los fiscales no tienen experiencia en derechos humanos, lo que dificultaría el desarrollo de las investigaciones contra la mandataria del Perú.

Cabe señalar que, la fiscal Raquel Cárdenas Manrique fue reemplazada por Rosario Quico Palomino, quien, a su vez, es coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.

No obstante, el equipo que la acompaña no sería el más idóneo, puesto que, Marcelo Fernández Vásquez, por ejemplo, ha trabajado en delitos de corrupción, mientras que, Alberth Fernández Salazar se ha enfocado en derecho penal y procesal penal.

Además, el equipo también incluye al fiscal Carlo Atocha Castro, con experiencia en violencia familiar, así como, Tania Loyaga y Katherine Delgado, con formación en derechos constitucionales.

El abogado señaló su disconformidad con lo actuado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en relación a los recientes nombramientos. En ese sentido, sostuvo que, estarían en complicidad con el Congreso, para de esta manera, dejar en el olvido el caso.

"Es extraño que se esté dando esta clase de designaciones. Yo no digo que los fiscales no sean idóneos para el puesto (...). Si se crea una plaza para el subsistema de derechos humanos, esos candidatos que han ganado debían tener experiencia en trabajo en derechos humanos y no es así. Hay algo raro en la JNJ, que obedece al nombramiento del Congreso y el Congreso está a la par con la señora Dina Boluarte", sostuvo.