Salhuana rechaza posible moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Hay que aprender a vivir en democracia"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, rechazó una posible moción de vacancia en contra de la mandataria Dina Boluarte, la cual viene siendo promovida por la parlamentaria Susel Paredes.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento indicó que el país no puede seguir viviendo en incertidumbre y tampoco puede cambiar de presidente cada 12 meses, afirmando que dicha situación perjudica la estabilidad económica.

"Hay que cumplir los plazos constitucionales, hay que cumplir la ley, lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de 5 años y creo que cualquier voz distinta a ello no tiene que ser aceptada, sino rechazada (...) eso me parece incorrecto creo que hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular. La elección se dio en el 2021 y el periodo presidencial termina en abril de 2026", declaró.

Asimismo, Salhuana cuestionó la columna de opinión del premier Gustavo Adrianzén en el diario El Peruano, argumentando que no contribuye a la gobernanza que necesita el Perú.

"No me parece que contribuya al nivel de estabilidad y de gobernanza que necesita el país, para seguir promoviendo inversión y desarrollo económico, el generar enfrentamientos adicionales", agregó.

La congresista Susel Paredes fue la principal impulsora de la censura a Juan José Santiváñez de la cartera del Interior al conseguir las firmas necesarias para su debate. Finalmente, fueron más de 70 votos los alcanzados lo que permitió que llegara a su fin su gestión en el Mininter.

Tras ello, la congresista indicó que viene preparando una moción de vacancia contra Dina Boluarte ya que también la señaló como otra de las principales responsables de que la población se encuentra sumida en el miedo tras el avance exponencial de la delincuencia.

"Yo estoy preparando el texto de la vacancia porque quien poner a estos malos ministros es la presidenta. Es una señora mentirosa compulsiva, vanidosa y ya es hora que se vaya. Yo he presentado tres proyectos de ley de adelanto de elecciones, he firmado vacancias y ahora creo que nadie duda que Dina Boluarte no está capacitada para gobernar", dijo a Epicentro TV.