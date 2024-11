Salvador del Solar asegura que no se arrepiente del cierre del Congreso: "Volvería a plantear la cuestión de confianza"

El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que volvería a plantear la cuestión de confianza, la cual devino en la disolución del Congreso de la República en el 2019.

En entrevista para Canal N, el expremier indicó que él no hizo nada por orden del expresidente Martín Vizcarra sino por una decisión del Poder Ejecutivo.

"Yo no hice nada por orden del expresidente Martín Vizcarra fue por una decisión del Poder Ejecutivo. Si hoy estuviéramos en septiembre del 2019, en la situación en la que estábamos, por supuesto que volvería a plantear la cuestión de confianza, exactamente en los términos en que la plantee", aseveró.

Asimismo, Salvador del Solar reiteró que la disolución del Poder Legislativo fue acto constitucional. Como se recuerda, extitular de la PCM se presentó ante el Pleno del Parlamento para plantear una cuestión de confianza para que se lleve a cabo una elección transparente de los miembros del Tribunal Constitucional.

"(¿Usted no cree que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no es una competencia exclusiva del Parlamento?) En el año 2019 eso no suponía ninguna limitación para plantear una cuestión de confianza (...) El excongresista Enrique Chirinos Soto fue muy claro en decir que la cuestión de confianza tiene espíritu abierto, el primer ministro puede plantearla cuándo quiera y cómo quiera", añadió.