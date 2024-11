"Sabe más de lo que ha hablado": Excanciller Javier González-Olaechea cuestiona a Santiváñez por caso 'cofre'

El excanciller Javier González-Olaechea aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, "sabe más de lo que ha hablado", ello en referencia al presunto uso indebido del vehículo presidencial conocido como 'cofre'.

En entrevista con Canal N, González-Olaechea fue consultado sobre la permanencia de Santiváñez en el Ministerio del Interior y apuntó que el ministro tiene "respuestas en relación a algunas inquietudes" que plantea el Ministerio Público.

Asimismo, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que desconoce si Juan José Santiváñez es una "pieza clave" para la permanencia de Dina Boluarte en el gobierno.

"Yo no sé si es una pieza clave para la permanencia (de Dina Boluarte en el gobierno) porque creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más. No me queda ninguna duda", agregó.

Por otro lado, el excanciller consideró que la mandataria entiende la realidad, pero no lo hace profundidad y atribuyó esto a que no tiene una extensa formación académica.

"Creo que sí la entiende (la realidad), quizás no a profundidad. No es una persona con una formación que tú puedas decir: 'se formó 15 años estudiando', no. Tiene reflejos, en algunos casos tardíos (...) Yo pienso que todo el gabinete debería ser reevaluado por la presidenta de la República, hay algunos ministros que son valiosos. No quiero mencionar nombres y que son realmente trabajadores", declaró.