Martín Vizcarra desafía a Antauro Humala: "En cualquier cancha, sin miedo a la parte física"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, desafió a Antauro Humala y aseguró que está dispuesto enfrentar al líder etnocacerista en cualquier "cancha".

En entrevista para el podcast 'Ouke', el exmandatario enfatizó que preferiría enfrentarlo en debates, mediante propuestas y argumentos. Sin embargo, afirmó que no tiene temor a un enfrentamiento físico.

Asimismo, Martín Vizcarra reveló que, hace ocho meses, la hermana de Antauro Humala está inscrita en su partido político 'Perú Primero' y adelantó que ella tiene la intención de postular en las próximas elecciones como diputada.

En otro momento de la entrevista, el exjefe de Estado aseveró que aceptaría la decisión del Poder Judicial y reiteró su inocencia de todos los cargos que se le imputan.

"Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada. Yo no me voy a pegar un tir* en la cabeza. Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan", declaró.

Al ser consultado por el caso denominado 'Vacunagate', Martín Vizcarra se defendió asegurando que él nunca negó haberse vacunado, solo que no lo hizo público.

"Te lo digo claramente, ya lo he dicho. En más de una oportunidad, cuando he hablado de eso, he dicho que fue un tremendo error no hacerlo público. (...) No. Acaso, yo niego el hecho. Yo nunca he negado el hecho, por eso digo. Nunca he negado, pero nadie me ha preguntado", mencionó el exmandatario.