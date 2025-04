¿Santiváñez 2026? Exministro del Interior "evalúa" postular a las próximas elecciones generales

¿Candidato a la vista? El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, no descartó la posibilidad de presentarse en los próximos comicios generales de abril del 2026.

En ese sentido, el censurado extitular del Mininter, sostuvo que está "evaluando" su participación en las elecciones del próximo año, en el viaje que actualmente viene realizando con su familia en Estados Unidos.

El exministro del Interior no confirmó si a la fecha se encuentra en conversaciones con algún partido político. Señaló, además, que dará detalles cuando haya tomado una "decisión en concreto".

Cabe precisar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Santiváñez no se encuentra afiliado a ninguna organización política, por el momento.

De acuerdo al portal institucional del ROP, Santiváñez fue parte del partido político Progresemos entre julio y diciembre de 2024. Del mismo modo, fue parte de las filas del Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2009 y 2015.

Historial político de Juan José Santiváñez

En su despedida del Ministerio del Interior, el pasado 25 de marzo, Juan José Santiváñez dejó abierta la posibilidad de participar en las elecciones general del 12 de abril del 2026, causando más de una sorpresa al interior del sector donde perteneció.

"Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía al servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026", mencionó.