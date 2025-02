Sigrid Bazán cree que denuncia contra Martín Vizcarra por 'Vacunagate' es válida: "Tiene toda la razón de ser"

La congresista Sigrid Bazán se refirió a las medidas tomadas por el Parlamento con respecto a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. La legisladora indicó que la posible denuncia contra el líder de Perú Primero está totalmente sustentada, debido a su implicación en el caso 'Vacunagate'.

En diálogo con Canal N, la parlamentaria abordó este asunto en particular. Hace unos días, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda acusar a Vizcarra Cornejo por presuntamente haberse vacunado de forma irregular durante la pandemia por Covid19. Al respecto, Bazán considera que este tipo de actos merecen ser sancionados.

"Yo creo que tiene mucha justificación. El caso específico ha sido el Vacunagate, creo que tiene toda la razón de ser. No sé si la inhabilitación, pero sí algún tipo de sanción contra este tipo de actitudes me parece correcta. No voto en la Comisión Permanente, pero puedo decir un poco la opinión que cargo en ese sentido", mencionó en un inicio.