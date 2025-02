José Cueto respalda informe que recomienda inhabilitar a Francisco Sagasti: "No siguió la ley"

El parlamentario José Cueto se refirió al informe aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, el cual recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti. El legislador de Renovación Popular respaldó la decisión del Parlamento, indicando que el exdignatario no cumplió con la ley al relevar a altos mandos policiales durante su mandato.

En entrevista para Canal N, el almirante en retiro, quien estuvo presente durante los descargos de Sagasti ante el Congreso, indicó que lamenta haber escuchado al expresidente y su defensa legal. Cueto remarcó que ellos no leyeron los reglamentos del Legislativo, y expusieron argumentos inválidos respecto a la decisión de pasar al retiro a oficiales de la Policía.

"Es mentira de que se ha hecho siguiendo las leyes. El presidente de la República, en este caso Sagasti, quien fue encargado de la Presidencia, no siguió la ley, cuando es el primero que deber hacerlo. Sus abogados decían que es el Jefe Supremo, como dando entender que él puede hacer lo que le venga en gana. Y de hecho hizo, contraviniendo la ley", manifestó en un inicio.

En esa línea, explicó que la ley de la Policía Nacional del Perú señala cómo se escoge al comandante general, y que esto guarda similitud al protocolo de las Fuerzas Armadas. El congresista detalló que "siempre hay un escalafón en las instituciones armadas, es entre los tres primeros", y que Sagasti no habría respetado tal normativa.

Este miércoles 19 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti por un periodo de 10 años. El informe, presentado por la representación nacional, argumenta que el exmandatario habría infringido la Constitución cuando dispuso el pase al retiro de oficiales de la Policía.

"No hay ningún perjuicio el paso al retiro de los generales. Siguen teniendo sus pensiones. El derecho a ser comandante general no existe, no hay ninguna falta de respeto para aquellos generales", sostuvo Sagasti al finalizar sus descargos en el Parlamento.