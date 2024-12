Sigrid Bazán no cree que se llegue a investigar a Dina Boluarte: "Yo dudo mucho"

En diálogo con la prensa, la parlamentaria Sigrid Bazán se refirió a la situación de la mandataria, Dina Boluarte, quien recientemente fue señalada por su expremier, Alberto Otárola, de haberse sometido a una intervención quirúrgica en 2023. La Legisladora indicó que apoyaría otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para qué realicen las pesquisas, pero se mostró escéptica en que se vayan a dar realmente.

La representante de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, aclaró que no es la primera vez que se piden este tipo inquisiciones contra la jefa del Ejecutivo. Sin embargo, detalló no creer que se pueda realizar apropiadamente, debido a que queda poco tiempo de la legislatura actual, punto que condicionaría el desarrollo de una eventual investigación.

"Aquí lo que se está haciendo es pedir facultades para que se le investigue, para que una comisión del Congreso investigue a la señora Boluarte. Pero lo que nosotros hemos venido promoviendo y no hacia la quincena de diciembre, y no pocos días antes de que cierre la legislatura y que venga la Navidad y las fiestas, hemos promovido la vacancia hace muchos meses", enfatizó.

De este modo, recalcó que, en los demás casos contra la jefa de Estado, un gran grupo de parlamentarios se mostraron en contra de sacar del cargo a la dignataria, pese a que esta y su entorno cuentan con investigaciones en Fiscalía, contando a su hermano Nicanor Boluarte.

"Y no solamente por una cirugía, por la muerte de 50 compatriotas, hemos promovido por el Rolex , por el 'cofre', por los actos de corrupción, por Nicanor Boluarte y por tantos otros casos que viene siguiendo la Fiscalía incluso contra su entorno y al propia Boluarte es que hemos planteado una vacancia y lamentablemente los congresistas quieren suavizar esto con una investigación que finalmente no sabemos si se va a dar por la fecha", acotó.

Finalmente, precisó que apoyará cualquier intención de la Comisión de continuar con la indagación. Sin embargo, enfatizó que no cree en que pueda llegar a buen puerto.

"Yo no me voy a oponer a las facultades, pero como le digo, esta no es la solución de lo que está atravesando el país. Yo dudo mucho que, desde este espacio, primero, consigan el quorum para poder sesionar, para poder investigar. Segundo, que esto se haga antes del cierre de la legislatura, que es el 15 de diciembre, que además es sábado, acaba todo", finalizó.