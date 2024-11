Congreso: ¡Atención! Comisión de Educación aprueba bachillerato automático permanente

La Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó el predictamen para conseguir el bachillerato automático permanente en universidades públicas y privadas.

Esta iniciativa legislativa busca que los universitarios no se vean obligados a presentar un trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. Según se detalla, solo tendrán que dominar una lengua nativa.

Con 15 votos a favor, la Comisión de Educación aprobó el predictamen que agrupa a 7 proyectos de ley que buscan ampliar el bachillerato automático que ahora quedara en manos del Pleno del Congreso. Entre los principales promotores de la iniciativa se encuentran Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Waldemar Cerrón.

Los congresistas señalaron que esta decisión aceleraría la inserción laboral de los jóvenes. Segundo Montalvo señaló que esto permitiría que puedan generar ingresos de manera más pronta. Además, precisó que esto no quita que el egresado deba de presentar una investigación para obtener el título profesional.

Mediante una Resolución del Consejo directivo N° 0029-2024, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), anunció la extensión del periodo de adecuación para que estudiantes y egresados puedan acceder al bachiller automático hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según lo estipulado en el mensaje de la entidad adscrita al Ministerio de Educación, la medida responde a las dificultades señaladas en la implementación de la Ley 31803, la misma que exige que los estudiantes puedan culminar de manera satisfactoria sus estudios de pregrado con un curso de trabajo de investigación en su último semestre.

Se estableció que los estudiantes podrán acceder a este grado, correspondiendo a la acreditación del trabajo de investigación realizado o lo que sea equivalente a ello, y que esté estipulado en su plan de estudios.

Lo expuesto por la Superintendencia en mención, emitida el pasado 24 de septiembre de 2024, recoge los inconvenientes que se presentaron tras la falta de adecuación de planes de estudio por parte de universidades e instituciones y demás instituciones de educación superior.

"La circunstancia descrita representa un perjuicio para los estudiantes debido a que no pueden obtener el grado académico de bachiller o que, al haberlo obtenido, no puede ser inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos al advertirse que no se ha cumplido con los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario, en el marco de las condiciones establecidas por la Ley Universitaria y la Ley 31803", acota Sunedu.