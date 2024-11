"Son propuestas inoportunas": Ministro de Salud ARREMETE contra eventual moción de vacancia presidencial

El ministro de Salud, César Vásquez, criticó severamente las posibles mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, calificándolas de "propuestas inoportunas" y enfatizó que todas las energías deberían estar puestas en la estabilidad del país.

En declaraciones a la prensa, Vásquez subrayó que, en un momento en el que Perú muestra avances en indicadores macroeconómicos y se aleja del riesgo financiero, cualquier intento de vacancia solo contribuiría a una mayor inestabilidad.

Además, subrayó que la prioridad del Gobierno es enfocarse en la agenda nacional y en la resolución de los problemas urgentes que exige la ciudadanía.

"Son propuestas inoportunas, el país necesita gobernabilidad, estamos avanzando en indicadores macroeconómicos, estamos saliendo del riesgo económico como país, estamos mejorando en muchos aspectos, y lo que menos necesitamos ahora es inestabilidad. Las investigaciones que se le hacen a cualquier funcionario, incluso a la presidenta sigan su curso en el órgano jurisdiccional. Los políticos estamos para darle tranquilidad al país no darle zozobra", subrayó.

De igual forma, sostuvo que las investigaciones de cualquier funcionario público, incluida la presidenta de la República, deberían seguir su curso en el ámbito judicial correspondiente, ello, sin generar inestabilidad política.

En una postura similar, el congresista Alejandro Cavero también expresó su rechazo a la moción de vacancia impulsada por la parlamentaria Susel Paredes, calificándola como "irresponsable" y una medida que solo contribuiría a incrementar la incertidumbre en el panorama político.

"Yo creo que en este momento no es conveniente para el país, me parece irresponsable, me parece sumar a la ola de inestabilidad que se está buscando sembrar, creo que además las mociones de vacancia son debatidas discutidas y finalmente votadas. Se verá si las mociones finalmente obtienen los votos para pasar los estadios correspondientes en el proceso parlamentario", aseveró para la prensa.