Sueldo de Boluarte no podrá mantenerse secreto, asegura Echaíz: "Hay que ponerlo en la declaración jurada"

La congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, se pronunció luego que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró como "confidenciales" los documentos relacionados al aumento de sueldo de la mandataria Dina Boluarte. Según precisó, esta privacidad no se podrá mantener debido a que deberá registrarlo en su declaración jurada.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria consideró que lo más probable es que las autoridades del Ejecutivo no quieran responder ante dicha revelación, sin embargo, esto no será necesario, debido a que Boluarte deberá declararlo ante la Contraloría.

"Eso no lo puede mantener porque eso hay que ponerlo en las declaraciones juradas, así es que, basta de entrar a la información que se publica y ahí se tendrá. Me imagino que no quieren responder, pero las declaraciones lo dicen, no necesitamos preguntarles a ellos", dijo a la prensa, este jueves 22 de mayo.