Raúl Pérez-Reyes: Ministro de Economía sería interpelado si se brinda nuevo salvataje a Petroperú

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, podría enfrentar una interpelación, si es que su cartera otorga un nuevo salvataje a la empresa estatal Petroperú. "Si es que da el dinero, claro que lo llamaremos. No se debe dar ni un centavo más a PetroPerú", expresó el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya.

Asimismo, Jorge Montoya señaló que la petrolera debe buscar alternativas de solución fidedignas sin necesidad de pedir dinero por parte del Gobierno.

"Petroperú debe salir del problema solo con su capacidad gerencial y su capacidad para resolver problemas. Puede privatizar una parte, darla en concesión; hay muchas salidas que se pueden conseguir en el mundo para solucionar temas de esta naturaleza, pero no conseguir plata del Estado , ya es suficiente", comentó.

Por su parte, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, aseguró que de presentarse un recurso de interpelación contra Raúl Pérez-Reyes, lo apoyaría sin titubear, ya que aseguró que Petroperú "es una empresa quebrada''.

"Desde el Ejecutivo no se debe dar más salvatajes a una empresa quebrada. Iría a una interpelación porque se estaría mintiendo a todo el mundo. Esperemos que esta vez sí se tenga en claro que esta es una empresa quebrada ", exclamó el diputado.

En respuesta, el jefe del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, negó que se brinde algún tipo de salvataje hacia Petroperú, sin embargo, afirmó que el Gobierno está considerando un proceso de restructuración financiera para la mencionada compañía.

Ante esta respuesta, la congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, mencionó que se mantendrá a la espera al pronunciamiento de Pérez-Reyes, en relación a que explique a qué se refiere con una "restructuración'' de la compañía petrolera.

"Tendríamos que esperar a conocer a qué se refiere (el ministro Raúl Pérez-Reyes) con reestructuración financiera, lo que no significa que se le va a dar más dinero a Petroperú. Esperemos para conocer cuál será el paso que va a dar. Si es para dar más plata, yo creo que ya no es conveniente porque se está fugando el dinero. Entonces, si son pérdidas y pérdidas, no sé por qué está funcionando Petroperú", destacó Silvia Monteza.