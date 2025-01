Susel Paredes: "Salhuana no se puede ir cuando una extrabajadora ha sido asesinada en contexto mafioso"

En una reciente entrevista con Exitosa, la congresista Susel Paredes confirmó que ha firmado la moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, exigiendo su permanencia.

Hasta que se esclarezcan los hechos relacionados con el asesinato de una extrabajadora del Parlamento en un contexto que, según ella, estaría vinculado a actividades mafiosas, como la presunta red de prostitución.

El caso que motiva esta controversia es el asesinato de una mujer que había trabajado anteriormente en el Congreso, según las primeras investigaciones, este crimen habría ocurrido en un contexto de presuntas redes mafiosas.

Que podrían vincularse a personas cercanas al entorno parlamentario, aunque aún no se han revelado detalles oficiales, la gravedad del caso ha generado indignación en diversos sectores políticos.

Paredes explicó que la moción de censura presentada no solo busca cuestionar el liderazgo de Salhuana, sino también presionar para que el Congreso asuma un rol activo en la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

"Yo he firmado la moción de sensura contra el presidente Salhuana, aquí hay un hecho concreto, no puedes irte del país cuando una ex trabajadora ha sido asesinada en el contexto de una muerte de estilo mafioso, cuando hay que dar la cara para que el Congreso recupere un poco de credibilidad ante la siudadanía", aseguró Susel Paredes.