Susel Paredes sobre el viaje de Salhuana a China: "Si yo fuera presidenta no me movería de aquí"

En medio de la crisis política que atraviesa el Congreso de la República, la congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, expresó duras críticas hacia el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, por realizar un viaje oficial a China en un momento que califica de delicado.

En el reciente caso de la extrabajadora acribillada por sujetos con mano armada en el distrito de la victoria el pasado 10 de diciembre del 2024, la congresista ha enfatizando la necesidad de priorizar la atención a los graves problemas internos del Legislativo.

El asesinato de la extrabajadora, ha generado indignación pública y renovado cuestionamientos sobre la seguridad y el entorno del Congreso. Para la congresista Paredes, la ausencia de Salhuana en esta coyuntura refleja una desconexión con la gravedad de los hechos que afectan directamente la imagen del Parlamento.

"En mi opinión si yo fuera presidenta no me movería de aquí, el Congreso no es una bodega, para que te digan que después de una cantidad de días no se pueden ver las imágenes, el presupuesto del Congreso se ha incrementado inmensamente, entonces como es posible que tengamos 30 días de almacenamiento de imagen", detalló Paredes.