Tania Ramírez defiende bono navideño de S/ 1700 del Congreso: "No entiendo por qué tanto se enronchan"

La parlamentaria de Fuerza Popular (FP), Tania Ramírez, defendió el bono navideño de S/ 1700 entregado por el Congreso de la República a sus trabajadores.

En declaraciones a la prensa, la legisladora justificó y explicó que a los congresistas les corresponde recibir este incentivo, debido a que el monto se da según la "responsabilidad" del trabajador, el puesto y la entidad donde labore.

En entrevista con Exitosa, el parlamentario Carlos Anderson afirmó que no piensa cobrar el aguinaldo de S/ 1700, debido a que considera que los legisladores ya están bien remunerados. Además, consideró que el Legislativo no hace un buen uso del dinero del Estado.

"No los voy a cobrar como no los cobré el año pasado y no los cobré el ante año pasado, y no lo haré porque creo que los congresistas estamos bien remunerados", expresó el parlamentario.