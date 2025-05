Tania Ramírez recrimina a ciudadanos que votaron por Dina Boluarte: "Si no les gusta, tienen que aguantarla"

21/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Tania Ramírez tuvo polémicas declaraciones ante un grupo de ciudadanos. Al ser cuestionada por no tomar acciones frente a las críticas que recibe el gobierno de Dina Boluarte, la parlamentaria de Fuerza Popular señaló que no es responsable de su elección como mandataria. Además, les indicó que debían "aguantar a Dina" hasta el 2026, recomendándoles que en los comicios de dicho año "elijan con la cabeza".

Tanía Ramírez a ciudadanos: "Tienen que aguantar a Dina"

En redes sociales, un vídeo muestra a la legisladora fujimorista siendo consultada por la inacción del Parlamento frente a las graves acusaciones que vinculan a la presidenta en presuntos delitos. Con cierta incomodidad, Ramírez García deslizó que "los únicos llamados a hacer un cuestionamiento" serían quienes no votaron por ella en las elecciones de 2021. Además, los exhortó a reflexionar y tener criterio al momento de sufragar.

"Les diría a ustedes, en 2026 elijan con la cabeza. Usted elige una autoridad, y mañana dice 'arrégleme el problema'. Seamos un poco más conscientes como ciudadanos, y asumamos nuestras responsabilidades", manifestó la congresista.

En ese sentido, aseguró que continuará realizando sus actividades como legisladora porque eso es lo que le compete. No obstante, declinó de priorizar una posible vacancia contra Boluarte Zegarra, justificando que no fue ella quién la eligió para ser jefa de Estado. Con suma contundencia, Tania Ramírez señaló que, si no se sentían a gusto con Dina Boluarte en la Presidencia, lo único que les quedaba era soportar su permanencia.

"El que me diga que la saque a Dina... Ella no llegó por mi voto, sino por el voto de la mayoría de peruanos. Si no les gustan, bueno, caballero, tienen que aguantarla", puntualizó la congresista, desconcertando a los ciudadanos por su respuesta.

"No tienen que exigirnos nada, asuman su voto, aguanten a Dina Boluarte hasta el 2026, caballero no más" la piraña fujimorista Tania Ramirez, mostrando toda su conchudez ¡Una vergüenza! pic.twitter.com/oX33D1na8U — Chacotero (@ChacoteroPeru) May 21, 2025

Fujimorismo no evalúa vacancia contra Boluarte

El congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, aseguró que la bancada política a la que pertenece no evalúa una vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. "Por el momento no", manifestó. El parlamentario descartó dicha posibilidad y consideró que "falta poco tiempo" para que el mandato de Boluarte Zegarra culmine y se sepa quienes serán las nuevas autoridades.

"(Estas posibilidades de cambio de que el Congreso pueda realizar una vacancia, ¿no lo ve Fuerza Popular?) Por el momento, no. Por el momento, nosotros deberíamos seguir en la línea de que Dina Boluarte y este Congreso de la República tiene que ser un Gobierno de transición para el que viene", dijo a Canal N.

En #PasosPerdidos, el congresista Eduardo Castillo aseguró que, "por el momento", Fuerza Popular no evalúa una vacancia a la presidenta Boluarte. Señaló la importancia de su bancada en el control político, luego de la renuncia de Adrianzén ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ENrZwFmYoR — Canal N (@canalN_) May 18, 2025

Dichos comentarios serían compartidos por otros parlamentarios de Fuerza Popular. Quizá por ello, Tanía Ramírez señaló que la ciudadanía deberá "aguantar a Dina" hasta el próximo año, debido a que su agrupación política no contempla una eventual vacancia contra la mandataria.